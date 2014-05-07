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تعيين سبع قيادات جديدة لبيوت الشباب بالمملكة

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    أصدر الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الجمعية العربية لبيوت الشباب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز مؤخراً موافقته الكريمة على بعض التغييرات والتنقلات لمدراء وقيادات بيوت الشباب في مناطق ومحافظات المملكة.

أوضح ذلك محمد الخربوش مدير عام إدارة بيوت الشباب الأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب. وقال ان هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الجمعية والذي وجه بإحداث نقلة نوعية وتطويرية شاملة في اداء بيوت الشباب حتى تتماشى مع معطيات المرحلة وحتى تتواكب مع متطلبات العصر وسعياً إلى تجديد الدماء في قيادات هذه البيوت سعياً للأفضل.. وقال الخربوش ان التغيير شمل بعضاً من بيوت الشباب حيث تم تعيين كل من:

إبراهيم حمد الناشري مديراً لبيوت الشباب بمكة المكرمة. احمد عبدالكريم الشرهان مديراً لبيوت الشباب بالقطيف. سلمان خلف الفلاح مديراً لبيوت الشباب بالجوف. شايع موسى النفيسة مديراً لبيوت الشباب بالخرج. عبيد سالم الغريميل مديراً لبيوت الشباب بحائل. يوسف محمد الصائغ مديراً لبيوت الشباب بالرس. عبدالعزيز عبدالله الغنامي مديراً لبيوت الشباب بشقراء.

وأكد الخربوش أن الجمعية سوف تعمل بإذن الله على احداث التطوير المطلوب وفق برامج زمنية إضافة إلى أن الجمعية سوف تقوم قريباً بافتتاح عدد كبير من بيوت الشباب في محافظات المملكة الاكثر احتياجاً بعد أن يتم تجهيز هذه البيوت بالكوادر والمقرات المؤثثة حتى تساهم هذه البيوت مع مثيلاتها باستيعاب الشباب وتقديم الاجواء المناسبة لهم للإقامة والتنقلات في ارجاء الوطن وقضاء أوقات مفيدة بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير بإذن الله.

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