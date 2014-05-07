شراكات وعلاقات واسعة اقليمياً وعالمياً

تتمتع مؤسسة زايد الدولية للبيئة بشراكات وعلاقات واسعة على الساحتين الإقليمية والدولية فهي شريك دائم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وحاضرة في كل فعالياتها العالمية والإقليمية التي تخص إقليم غرب آسيا. كما أن الجائزة شريك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومنظمة الأرصاد العالمية وعضو في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي و الاجتماعي (ايكوسوك) وفي منظمة صحارى العالم وشريك لمؤسسة ويلي براند العالمية بإيطاليا والشبكة العالمية للإدارة البيئية بسويسرا.

هذا فضلاً عن التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والاسكوا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) والمنظمة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسقا).

وعليه تشارك المؤسسة سنوياً في الكثير من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات العالمية وخاصة تلك التي تتعلق بالمواثيق والمعاهدات الدولية مثل الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التصحر واتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة. وبالإضافة إلى مؤتمراتها العالمية فقد نظمت الجائزة ورش عمل وندوات إقليمية ومحلية تتناول قضايا عالمية مثل الأمن المائي واستخدام العلوم والتكنولوجيا في تحقيق استدامة التنمية.

وعملت المؤسسة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو على عدة جبهات لتسهيل تنفيذ اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة. فقد تعاونتا في إعداد «الدليل الإرشادي لفحص ومعالجة الأراضي الملوثة بالكيماويات العضوية الثابتة».

وتعتبر مؤسسة زايد الدولية للبيئة عضوا فاعلا ونشطا على الساحة الدولية في علاقاتها ونشاطاتها التي امتدت لأكثر من 15 عاماً نظمت خلالها عشر فعاليات عالمية شملت مؤتمر دبي العالمي للتصحر، مؤتمر دبي العالمي للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الألفية الثالثة، مؤتمر دبي العالمي لتلوث الغلاف الجوي، مؤتمر دبي العالمي حول خلايا الطاقة واقتصاديات طاقة الهيدروجين، مؤتمر وزراء البيئة والثقافة والسياحة لدول صحارى العالم حول «تحقيق التنمية المستدامة في أقاليم صحاري العالم»، المهرجان الثاني لثقافات وحضارات شعوب صحارى العالم، استضافة المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته التاسعة الخاصة والمنتدى العالمي لوزراء البيئة، المنتدى العالمي السابع لمنظمات المجتمع المدني، المؤتمر العالمي لإدارة الكيماويات، و مؤتمر دبي العالمي للبناء المستدام.