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سعود المعلا يبحث التعاون مع سفيري السعودية وإيران

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سعود المعلا يبحث التعاون مع سفيري السعودية وإيران سعود المعلا يبحث التعاون مع سفيري السعودية وإيران

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في الديوان الأميري أمس.. الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

ترحيب وأمنيات

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير متمنيا له التوفيق في خدمة العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والعمل على تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في الديوان الأميري أمس، محمد رضا فياض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين. حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين.

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