مؤسسة الإسعاف تطلق تقنية الرؤية الذكية بنظام باركود

اطلقت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف تقنية اللوحة الذكية المعالجة بنظام باركود QR للاستجابة السريعة والتي يتم بمقتضاها نقل معلومات اللوحة سريعا الى الهاتف او الايباد الذي يلتقط صورة لها.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي ان اطلاق اللوحة التي تحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيكون بداية لاطلاق سلسلة كاملة من اللوحات المشابهة تعميما للفائدة واختصارا للوقت والجهد.

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واكد أن زيادة استخدام الباركود الذكي وتقنية الـ QR سيمكن من نشر مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالكامل والمتضمنة في كتاب (ومضات من فكر) مشيرا الى ان الامر لن يقتصر على ذلك بل ستستخدم المؤسسة تلك التقنية في التعريف بالمؤسسة وخدماتها المقدمة للجمهور ونشر ارشاداتها وكيفية تعامل الجمهور مع فرق عملها وطلب المساعدة عند الضرورة اضافة الى توجيه الجمهور ونصحه بمبادئ الاسعافات الاولية.

واضاف ان المؤسسة تنفذ خطتها الاستراتيجية القائمة على رؤيتها ورسالتها الرامية الى تقديم خدمات اسعاف عالمية المستوى وذات اعتمادية من خلال توظيف الخبرات الميدانية والتكنولوجيا الحديثة والابداع وتمضي في طريق التطبيق الكامل للخدمات الذكية وصولا الى الحكومة الذكية ضمن منظومة حكومة دبي.