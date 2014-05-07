محمد بن زايد: قواتنا المسلحة مبعث فخر واعتزاز للقيادة والوطن

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان قواتنا المسلحة مبعث فخر واعتزاز قيادة دولة الامارات وشعبها الوفي سائلا الله العلي القدير ان يديم على وطننا الغالي الامن والأمان والاستقرار والخير والنماء والرخاء.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أمس الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ38 لتوحيدها وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بعدها صافح سموه عددا من كبار قادة ورؤساء الهيئات والتشكيلات العسكرية في مختلف الوحدات العسكرية وقيادة الوحدات المساندة وكبار ضباط وزارة الداخلية.

ونقل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله الى كافة منتسبي القوات المسلحة بهذه المناسبة المجيدة، مشيدا سموه بما وصلت اليه قواتنا المسلحة من كفاءة وتميز في الأداء والجاهزية وتحديث مختلف صنوف الأسلحة من أجل مواصلة مسيرة الاتحاد وحماية المكتسبات الوطنية.

حضر الاحتفال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وكان الاحتفال بدأ بالسلام الوطني وبتلاوة آيات من القرآن الكريم.

شكر وامتنان

وألقى رئيس أركان القوات المسلحة كلمة رحب فيها بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتشريفه القوات المسلحة في احتفالها المقام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتوحيدها معربا عن شكره وامتنانه لحضور سموه هذا الاحتفال.

وقال ان توحيد القوات المسلحة كان مرحلة مهمة في تاريخها وخطوة لم تكن لتتم لولا الرؤية الثاقبة والهمة العالية للمؤسس والباني لهذه الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ولولا جهد بذل من القيادات المتعاقبة على هذه المؤسسة مشيرا الى جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي ارتقت بقواتنا المسلحة وأصبحت تعد اليوم في مصاف الجيوش المتقدمة في المنطقة.

وأضاف الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ان القوات المسلحة اليوم على أعتاب إنهاء مرحلة مهمة من مراحل بناء القوات نهجت خلالها استراتيجية عسكرية واضحة شملت توجيهات القيادة العسكرية على العمل بركائز وثوابت غاية في الأهمية وهي تطوير القدرات العلمية والبدنية لمنتسبي القوات المسلحة والوصول بهم لدرجة الاحتراف المهني وإذكاء الروح الوطنية والمعنوية لديهم وإعادة تنظيم الأفرع والتشكيلات الرئيسية بما يتناسب مع طبيعة ونوع المهام المكلفة بها وإنشاء مرافق الدعم الفني والإمداد اللوجستي لتوفير الإدامة اللازمة أثناء تنفيذ المهام.

واكد رئيس أركان القوات المسلحة أن المرحلة المقبلة سوف ترقى بالقوات المسلحة إلى آفاق جديدة تحقق الآمال وتواكب تطلعات القيادة في تطوير النواحي المختلفة لأجهزة وإمكانيات الدولة.

وأوضح ان توجيهات القيادة العليا لتطوير القوات المسلحة شملت وضع اللبنات الأساسية لبناء قاعدة صناعية عسكرية وذلك لامتلاك القدرة على دعم وإسناد مطالب القوات في النواحي الخاصة بالتسليح والدعم الفني كما أنها تشكل بوابة لنقل التقنية والاستفادة من خبرات الآخرين في هذا المجال وأصبحت كثير من المعدات والأجهزة والذخائر تنتج اليوم محليا وبأعلى المواصفات من قبل شركات ومؤسسات وطنية تعتمد على كادر مدرب من الفنيين المواطنين.

تدفق بشري

وقال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ان الدعم البشري للقوات المسلحة لمواجهة حالات العمليات والطوارئ التي تستدعي تدفقا بشريا يعزز صمودها واستمرارها في تأدية مهامها القتالية اكتمل بإقرار المجلس الوطني الاتحادي لقانون الخدمة الوطنية معربا عن امله في أن يشكل رافدا من الأفراد والوحدات الاحتياطية تعزز القدرة القتالية للقوات المسلحة ولذا كانت البصيرة القوية لدى القيادة العسكرية العليا إذ أمرت بتشكيل قيادة وحدات الدعم والإسناد لتكون الحاضن الأساسي للخط الثاني من الاحتياط وذلك بتشكيل وحدات عاملة وهيكلية لتؤدي الدور المناط بها.

وأضاف ان الاحتفال بيوم القوات المسلحة إنما هو احتفال بالقدر نفسه بما حققته القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وحرصا منها على إرساء قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والإقليمية فقد كلفت القوات المسلحة بمهام تتعلق بهذا الشأن في دول شقيقة وصديقة كدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الدول.

واختتم رئيس أركان القوات المسلحة كلمته بالقول "إننا جميعا بهذه المناسبة المجيدة نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة مؤكدين العزم على أن نكون الدرع الواقية والحصن المنيع لوطن الخير والعطاء وأن نظل دائما جنودا أوفياء للعهد بارين بالوعد حافظين للأمانة نؤدي الواجب بهمة وعزيمة".

تكريم

وقام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتكريم فريق الثانوية العسكرية للجوجيتسو الحاصلين على الميداليات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2014 حيث بدأت هذه الرياضة في المدرسة الثانوية خلال العام الدراسي 2009 - 2010.

وكرم سموه اسر شهداء أداء الواجب والمهمات التدريبية بوسام التقدير وهم أسرة الشهيد العقيد الطيار سعيد راشد محمد المحرزي وأسرة الشهيد المقدم الطيار عبدالعزيز عبيد سعيد العبدولي وأسرة الشهيد المقدم الطيار سيف محمد سيف القبيسي وأسرة الشهيد الرقيب أول حسن خليل جمعة بن طوق وأسرة الشهيد الرقيب أول عبدالعزيز خميس علي البديوي وأسرة الشهيد الرقيب عبدالله سالم محمود عاشور وأسرة الشهيد الرقيب سالم علي حسن الشميلي وأسرة الشهيد العريف أول سعيد عبدالله سعيد الشحي وأسرة الشهيد العريف أول علي طاهر احمد برهام بعدها التقطت لسموه صور تذكارية مع اسر وأبناء الشهداء.

وألقى الشاعران المقدم الركن ذياب غانم المزروعي من القوات البرية والنقيب عبد الله عبد الرحمن بن نعمان الكعبي من القوات الجوية والدفاع الجوي قصيدتين بهذه المناسبة عددا فيها دور القوات المسلحة في أداء واجباتها الوطنية ومهماتها الإنسانية وما وصلت اليه من جاهزية وكفاءة واستعداد على مستوى الأفراد وصنوف الأسلحة والأدوار والواجبات الوطنية التي أدتها القوات المسلحة محليا وخارجيا كما عبرت القصيدتان عن اعتزاز منتسبي القوات المسلحة بشرف الجندية والانتماء لهذا الوطن الغالي وفخرها بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله معبرة عن تقديرها وعرفانها بدعم القيادة الحكيمة للقوات المسلحة.

وقدمت الفرقة التراثية لقيادة الوحدات المساندة أهازيجها الشعبية والتراثية في فنون الندبة والحربية. كما قدم خلال الاحتفال فيلم عن توحيد القوات المسلحة عرض فيه مراحل تطور القوات المسلحة وإنجازاتها وما وصلت اليه من جاهزية وما تؤديه من أداور إنسانية ومهمات حفظ سلام في العديد من مناطق العالم الأمر الذي اكسبها احترام وتقدير مختلف الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية.