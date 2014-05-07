محمد بن راشد للخريجين: أنقل لكم تمنيات أخي خليفة بالتقدم من أجل خدمة وطنكم

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج الدفعة الـ33 من خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين.

وخاطب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الحضور - في كلمة مرتجلة قبل تسليمه الشهادات - «لا يسعني وأنا بينكم إلا أن أهنئ الخريجين من أبناء الوطن العزيز وأمهاتهم وآبائهم الذين صبروا وانتظروا على مدى 20 عاما لرؤية أبنائهم يتوجون على هذه المنصة وهم يتسلمون شهاداتهم العلمية التي استحقوها، وقال سموه «أنقل لكم تهاني أخي صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لكم بتحقيق مزيد من التقدم على طريق التحصيل العلمي من أجل خدمة وطنكم وأجياله اللاحقة».

وأضاف سموه: «أنتم عشتم على مدى 20 عاما مضت حياة رسمت لكم وها أنتم اليوم تنتقلون إلى مرحلة جديدة ترسمونها بأنفسكم والعظماء من الرجال من يعرفون ماذا يريدون في هذه الحياة ونحن في دولة الإمارات أمضينا 42 عاما نتعلم وما وزلنا نتعلم وكل يوم نتعلم شيئا جديدا واليوم الذي لا نتعلم فيه نعتبره يوما ضائعا من حياتنا، وبالعلم والمعرفة تنتقلون من قمة إلى قمة ولابد للإنسان أن يكون لديه طموح كبير وأتمنى لكم أن تصلوا إلى أعلى المراتب في دولتنا الإمارات العربية المتحدة الغالية».

وقام سموه بعد ذلك وإلى جانبه الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة بتسليم الشهادات إلى أصحابها من الطلبة الخريجين البالغ عددهم 434 طالبا درسوا في كليات العلوم السياسية والاجتماعية والعلوم والإدارة والاقتصاد والقانون والأغذية والزراعة والهندسة وتقنية المعلومات وكلية الدراسات العليا «الماجستير» والطب والعلوم الصحية، حيث أدى خريجوها القسم أمام صاحب السمو راعي الحفل والحضور.

وصول

ولدى وصول صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى قاعة الاحتفالات في مقر الجامعة قبل ظهر أمس عزفت الموسيقى السلام الوطني.

حضر الحفل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إلى جانب عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وأولياء أمور الخريجين.

كلمة

وألقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات كلمة رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل، معتبرا «أن هذا اليوم الجميل يبشر بتخريج فوج جديد من أبناء الوطن من أحد الصروح التعليمية في الدولة التي وصفها بأنها في مصاف أعرق الجامعات بفضل مواكبتها المستمرة لتطوير أساليب التعليم وتقنياته».

وتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى راعي مسيرة الدولة الحضارية خاصة التعليمية منها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يسعى من أجل إسعاد مواطني دولتنا العزيزة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووضع اللبنة الأساسية لجامعة الإمارات والنهضة التعليمية عموما في دولة الإمارات».

كما توجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته المستمرة ومتابعته الميدانية للمؤسسات التعليمية والتربوية في الدولة وتوجيهات سموه السديدة لكل المعنيين بقطاع التعليم والتعليم العالي بضرورة مواكبة روح العصر ومتطلباته خاصة لجهة المعلوماتية وتحقيق التعليم الإلكتروني على مستوى الدولة.

كما شكر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. على دعمه لقطاع التعليم ومساندته الدائمة للبرامج والخطط التي تسهم في تطور هذا القطاع من أجل بناء إنسان الإمارات الذي بعلمه يتحمل مسؤولياته الوطنية والمساهمة في بناء الوطن.