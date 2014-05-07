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مرتضى منصور يعتذر لبني سويف عن ألفاظ ' المتوتر ميدو '

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مرتضى منصور يعتذر لبني سويف عن ألفاظ ' المتوتر ميدو ' مرتضى منصور يعتذر لبني سويف عن ألفاظ ' المتوتر ميدو '

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذارا رسميا لتليفونات بني سويف عن التصريحات التي أدلى بها أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض.

أحمد شلبي إداري تليفونات بني سويف هاجم ميدو بعد نهاية مباراة الفريقين، والتي فاز بها الزمالك في اللحظات الأخيرة.

شاهد تصريحات أحمد شلبي ضد ميدو بالضغط هنا..

ورد ميدو عبر قناة النهار الرياضية بتصريحات نارية، قال فيها إنه لن يرد على "أشخاص بلا قيمة" مثل إداري تليفونات بني سويف، وأضاف ميدو "مش أي عيل هيجيب سيرتي علشان يشتهر".

وقرر مرتضى منصور الاعتذار عن تصريحات ميدو، وذلك في مداخلة هاتفية مع قناة النهار الرياضية.

وقال مرتضى منصور: "أعتذر عن كلمات ميدو، لأن لا يمكن وصف أحد بأنه بلا قيمة، كل بني أدم في مجاله له قيمة بالطبع".

وأوضح "ميدو كان متوترا.. وهو بشكل عام قليل الخبرة.. قد طالبته بألا يتحدث حين يكون متوترا".

وأتم رئيس الزمالك "ميدو يقود ناد كبير، وعليه أن يدرك ذلك".

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فيديو اليوم السابع