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وزير الاقتصاد الألماني يعرقل صفقة تسليح لـ” قطر والسعودية”

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وزير الاقتصاد الألماني يعرقل صفقة تسليح لـ” قطر والسعودية” وزير الاقتصاد الألماني يعرقل صفقة تسليح لـ” قطر والسعودية”

وزير الاقتصاد الألماني

ذكرت صحيفة “هاندلشبلات” الألمانية، يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر حكومية ومصادر صناعية أن وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل يريد عرقلة صفقتين لبيع أسلحة بمليارات اليورو لكل من قطر والسعودية.

وذكرت الصحيفة المالية اليومية في نسخة من مقال من المقرر نشره يوم الأربعاء إن الصفقتين المعنيتين هما تسليم عربات استطلاع مدرعة من طراز فينيك تصنعها شركة كراوس مافي فيجمان ومقرها ميونيخ إلى قطر وأجهزة للبحث عن الأهداف تخطط أوبترونيكس التابعة لإيرباص لتسليمها للسعودية
> .
> وقال التقرير: إن قيمة صفقة إيرباص تتجاوز 500 مليون يورو (697 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة أن جابرييل يأمل في عرقلة الصفقتين في مجلس الأمن الاتحادي وهو هيئة حكومية تضم المستشارة الألمانية وأعضاء بالحكومة تنسق السياسة الأمنية. ولم تذكر سبب رغبته في عرقلة الصفقتين.

ورفضت وزارة الاقتصاد التعليق عندما اتصلت بها رويترز. ولم يتسن الاتصال على الفور بأي من الشركات المعنية. لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شركة إيرباص للدفاع والقضاء قوله “هذه الطلبية تمثل أهمية شديدة لأوبرتونيكس وتبعث برسالة بخصوص قدرة الصناعة الألمانية على الوفاء بالتزاماتها”.

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