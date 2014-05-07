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نيجيريا تقبل عرض واشنطن نشر قوات لإنقاذ الفتيات المختطفات

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قبل الرئيس النيجيري، جودلاك جوناثان، عرض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأخير لمساعدة السلطات النيجيرية في البحث عن أكثر من 200 تلميذة تم اختطافهن، في 15 أبريل الماضي، من داخل مدرسة ببلدة «شيبوك» بولاية «بورنو» شمال شرق البلاد علي يد مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في جماعة «بوكو حرام» المتشددة.

وذكر بيان للمتحدث الإعلامي باسم الرئيس، روبين أباتي، مساء الثلاثاء، أن الرئيس رحب بالعرض الذي نقله وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال محادثة تلفونية وقبله، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية متحمسة لمساعدة نيجيريا في إنقاذ الفتيات.

وأدان مكتب «يونيسيف» بالعاصمة النيجيرية، أبوجا، في وقت سابق، عملية اختطاف الفتيات، معربا عن قلق المنظمة الدولية من الاعتداءات على الطالبات الأبرياء.

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