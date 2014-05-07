نجمة "The Voice " نضال إيبورك تستعد لأولى حفلاتها في كندا

تستعدّ نضال إيبورك المشاركة السّابقة في النّسخة الثانية من برنامج "The Voice" لأولى حفلاتها في كندا. وقالت نضال في تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت": "أنا سعيدة بدعوة جمعية "من أجل مغرب أفضل" لي. الحفل سيكون يوم 30 أيار/مايو المقبل بمونتريال. وسيشهد حضور فنانين من ثقافات مختلفة".

وأضافت نضال أنّ "ربع عائدات الحفل سيخصّص لمساعدة أطفال المناطق القروية بالمغرب لمتابعة دراستهم"، كما أكّدت إيبورك أنّها تحضّر أعمالاً جديدة ستكون مفاجأة لجمهورها، حسب قولها .

تجدر الإشارة إلى أنّ نضال إيبورك قد شاركت في فريق كاظم السّاهر الذي فاز في نهائيات البرنامج، وخرجت من المنافسة في مرحلة المواجهات.

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