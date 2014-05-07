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اتحاد جدة يخطف الشباب بهدف في دوري أبطال آسيا

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اتحاد جدة يخطف الشباب بهدف في دوري أبطال آسيا اتحاد جدة يخطف الشباب بهدف في دوري أبطال آسيا

فاز الاتحاد على مواطنه الشباب بهدف دون رد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبد العزيز بمكة.

سجل هدف المباراة الوحيد مختار فلاتة في الدقيقة 75.

اتسم الشوط الأول بالسلبية في كل شيء، وطغى التسرع على أداء لاعبي الاتحاد ، في حين لعب الشباب بهدوء أكثر من الاتحاد، واعتمد لاعبوه على التمرير وسط الملعب لامتصاص حماس لاعبي الاتحاد.

وكان الاتحاد الأقرب للتسجيل ، لكن فردية فهد المولد حرمت الاتحاد التهديف في مناسبتين .

وفي الشوط الثاني خطف الاتحاد هدف الفوز بطريقة عجيبة عندما حول كرة عبد الفتاح عسيري الأرضية إلى داخل شباك وليد عبد الله حارس الشباب ، برأسه من الوضع ساقطاً على الأرض.

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