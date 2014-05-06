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الفايد: فولام هبط بسبب إزالة تمثال مايكل جاكسون

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الفايد: فولام هبط بسبب إزالة تمثال مايكل جاكسون الفايد: فولام هبط بسبب إزالة تمثال مايكل جاكسون

برر محمد الفايد مالك نادي فولام السابق سبب هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني بعد 14 عاما في الدوري الممتاز إلى إزالة تمثال مايكل جاكسون من أمام النادي.

وهبط فولام إلى دوري القسم الثاني بعد احتلال المركز قبل الأخير هذا الموسم.

وقال الفايد في تصريحات صحفية "تمثال مايكل جاكسون كان بمثابة تعويذة الحظ، والآن علينا دفع الثمن بعد أن أزلنا هذا الحظ".

وأوضح رجل الأعمال المصري "حين طلب مني شاهد خان مالك النادي الجديد إزالة التمثال قلت له أن هذا نوع من الجنون،لأن الجماهير تعشقه".

وكشف الفايد عن اعتراف خان بخطئه عندما اتصل به محاولا إرجاعه، لكنه أخبره بصعوبة تحقيق ذلك.

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