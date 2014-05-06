رونالدو: نيمار بإمكانه أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم

مدريد، (إفي): قال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2013 ، إن البرازيلي نيمار "بإمكانه أن يصبح اللاعب الأفضل في العالم".

وصرح نجم ريال مدريد الإسباني في مقابلة مع شبكة (سبورت تي في نيوز)، "أرى نيمار لاعبا كبيرا. اعتقد أنه أظهر امكانياته مؤخرا ليكشف عن أنه سيكون لاعبا هاما في المستقبل، وبهامش تطور كبير للغاية".

إلا أن "صاروخ ماديرا" يعتقد في الوقت نفسه أن نيمار لم يتأقلم بالشكل الجيد بعد مع برشلونة "تأقلمه مع برشلونة لم يكن الأفضل، واجه بعض المشاكل في البداية، لكني لا أشك في أنه سيمتلك القوة الكافية ليكون من بين الأفضل في العالم أو حتى اللاعب الأفضل في العالم".

ولم يخف كريستيانو رغبته في التحسن كل عام لمساعدة فريقه في التطور "لا أسعى لأكون مختلفا عن الأعوام الماضية، بل أحاول أن أتطور في جميع الأوقات. أسعى لتسجيل الأهداف لمساعدة فريقي في التطور كل عام".

وعن مونديال البرازيل الذي سينطلق الشهر المقبل، قال "لسنا المرشحين للقب، لكن سنحاول الاستمتاع بالبطولة. نعرف أننا في مجموعة معقدة للغاية، وهي في رأيي الأصعب في العالم، لكننا سنسير خطوة بخطوة. سنخوض مباراة هامة أمام ألمانيا في بداية مشوارنا، وبعدها سنواجه غانا ثم الولايات المتحدة من أجل تخطي دور المجموعات، وبعدها سنرى".