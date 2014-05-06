السيسي: أخطط لزيادة عدد المحافظات لـ33 وإنشاء26 مركز سياحي و22 مدينة تعدينية

قال المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية أن برنامجه الانتخابي يتضمن مشروعات يتم تنفيذها فى فترات قياسية ، لافتا إلى أنه سعمل على زيادة عدد المحافظات إلى33 محافظة من خلال خطة التنمية تنفذ وفق خريطة شاملة وبعيدة المدى، بحيث نكون نخطط لتقسيم محافظات مصر بصورة مختلفة ليكون لها ظهير صحراوى وظهير يمتد للبحر.

وأضاف السيسي في الجزء الثاني من حواره مع الإعلاميان إبراهيم عيسى ولميس الحديدي على قناتي «ON TV» و«CBC » : أستهدف استصلاح 4 مليون فدان مع الوضع في الإعتبار توفير المياه والتربة الصالحة ، اجتمعت بالباز وخبراء جيولوجيون لمعرفة خزانات المياه المطلوبة لتوفير المياه للزراعة ، فهناك طرق ري حديثة تحقق استخدام أفضل للمية بتكلفة 160 مليار جنيه فالدولة المصرية لازم تنجح .. ما نتحدث فيه قريب من المستحيل .

> وأوضح أن برنامجه يتضمن إنشاء26 مدينة ومركز سياحي و22 مدينة تعدينية بالإضافة لـ8 مطارات جديدة ، بحيث تصل تكلفة مشروع محور التنمية إلى تريليون جنيه .