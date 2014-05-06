البدري: الأهلي لم يفاوضني .. وأركز مع المنتخب الأوليمبي

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن النادي الأهلي لم يفاوضه لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد علم من مصادره داخل إدارة الأهلي أن المنافسة انحسرت بين مختار مختار وحسام البدري لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل خلفا لمحمد يوسف.

وقال البدري في تصريحات هاتفية لقناة الحياة "لم يفاتحني أحد من النادي الأهلي في أمر العودة للفريق مرة أخرى".

وتابع "تركيزي حاليا منصب على المنتخب الأوليمبي والتحديات التي سنخوضها في الفترة المقبلة".

وقاد البدري الأهلي مرتين الأولى في 2009 وحقق خلالها الدوري ووصل لنهائي الكأس ونصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي، والثانية في 2012 وتوج بدوري الأبطال الإفريقي والسوبر المصري والإفريقي.