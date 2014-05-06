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يوسف: قدمنا مباريات أفضل من أهلي 2007

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يوسف: قدمنا مباريات أفضل من أهلي 2007 يوسف: قدمنا مباريات أفضل من أهلي 2007

يرى محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي أن فريقه قدم مباريات قوية تحت قيادته رغم الظروف الصعبة التي كان يعاني منها.

وقال يوسف في حواره مع قناة (النهار ) "توليت المسؤولية في ظروف صعبة رحل العديد من النجوم ولا توجد مسابقة ولا منافسات".

وتابع "قدمنا مباريات قوية وتوجنا ببطولة إفريقيا، قد يكون الأداء لم يكن على المستوى المأمول ولكننا في النهاية فزنا".

وأكمل "لو راجعتم المباريات ستجدون أن فريقي كان يقدم مباريات قوية أفضل مما قدمت في 2006 و 2007 رغم ان الأهلي حينها كان يكتسح كل البطولات".

وأقيل يوسف من قيادة الأهلي بعدما قاد الأهلي لأقل من موسم توج خلاله بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

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فيديو اليوم السابع

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