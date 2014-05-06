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السيسي يطالب بـ«تركيب لمبات موفرة» لحل أزمة الكهرباء

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قال المشير عبدالفتاح ، المرشح الرئاسي، إن «المنازل تستهلك 46 % من الطاقة المنتجة في ، منهم 6 آلاف ميجا للإضاءة العادية، بقول بمنتهى البساطة هل فيه في سوق الإضاءة معدات تخفض ده، أه فيه، وهيصل حجم التخفيض إلى 4 آلاف ميجاوات، هتتخفض من 6 آلاف إلى ألفين ميجا وات».

وأضاف السيسي في الجزء الثاني من حواره على قناتي «أون تي في» و«سي بي سي»، مع الإعلاميين إبراهيم عيسى، ولميس الحديدي، مساء الثلاثاء: «زمان مكنش فيه ثقافة الترشيد هولع التكييف على قد حجرة، اطفى اللمبة اللي أنا مش محتاجها، ده شغل هنشتغله الفترة الجاية، وكل جنيه هنوفره هيساعدنا».

وتابع: «لما بعمل ده محتاج المصريين يبقوا معايا، ممكن ياخد 3 أو 4 سنين، لو اتعمل خلال شهور فيه مشكلة؟ لو خلال 6 شهور اللمبات اتغيرت في بيوتنا الـ 4 آلاف ميجا وات هيتوفروا، وهبقى حليت مشكلة الطاقة كمان، وهقدر أزود طاقة العمل للمصانع بالـ 4 آلاف ميجا وات».

وتابع: «برنامج حاسم معنديش فرصة الناس تتصرف ذاتي، اتصور في المرحلة الجاية هنشتري وتتعمل إجراءات لتركيب لمبات موفرة».

واختتم: «معنديش خيار تاني لعمل انطلاق حقيقية لتوفير الكهرباء».

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