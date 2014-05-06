لماذا انتظرت موريكس دور شهراً لسحب ترشيح زكي شريف؟

يبدو أن هذا العام كان سيّئاً على "الموريكس دور" بسبب ما يحصل مع القيّمين على هذه الجائزة. فتارة يتمّ سحب ترشيح فنّان بسبب عطل تقني، وتارة أخرى بسبب أغنية تمّ إصدارها خلال العام الحالي وأنّ الجوائز تختصّ بإصدارات عام 2013.

وما حصل مع نجم ستار أكاديمي زكي شريف أبرز دليل على ذلك، إذ أعلنت إدارة "الموريكس دور" اليوم عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن سحب ترشيحه، نظراً إلى أنّ أغنيته المرشحة تعود إلى عام 2014، فيما الجوائز ـ كما تقدّم ـ خاصّة بسنة 2013.

إلا أنّ "سيدتي نت" كانت على علم بأنّ مدير أعمال زكي السيد سمير المولى كان قد سحب ترشيح شريف منذ شهر، بسبب تشكيكه بنتائح المسابقة، فيما انتظرت الموريكس حتى اليوم لتعلن من دون أسباب مقنعة، مع العلم أنّ زكي يتمتّع بقدرة على جذب أصوات الجمهور الذي يدعمه منذ كان في برنامج "ستار أكاديمي" ولغاية اليوم؛ والشاهد ما تحتلّه أغنيته "كيف قدرتي" من مرتبة أولى عبر الإذاعات والمحطات العربية. (

وقد علّق مكتب زكي على إعلان سحب ترشيحه في بيان جاء فيه: "شكراً لردّكم على طلب سحب ترشيح اسم زكي شريف من المسابقة، بعد أن كان هذا طلبنا منذ بادئ الأمر. ومنذ أكثر من شهرين، كان مدير أعمال النجم زكي شريف، المنتج سمير المولى، قد طلب من جمهور زكي عدم التصويت لهذه المسابقة.. وللتنويه: أغنية زكي أُصدرت في ١٥-١-٢٠١٤، وهي تُعتبر ضمن باقة أجدد الأغاني الصادرة عن معظم المرشّحين عن نفس الفئة".

وكانت الكاتبة اللبنانية كلوديا مارشليان قد سبق لها أن سحبت ترشيحها للجائزة. وعُلم أيضاً أنّ هناك جوائز ستوزّع هذا العام على مسلسلات يعود إصدارها إلى عام 2012 لا إلى عام 2013.

وبعد ما رأينا من مشاكل تحيط بالموريكس دور، نتساءل: هل فقدت الجائزة مصداقيّتها فعلاً بعين الجمهور والفنانين على السواء؟!

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