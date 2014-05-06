بالصور: رامي صبري يغنّي لميريام فارس في عيد ميلادها

أحيا كل من الفنانة المتألقّة ميريام فارس والفنّان رامي صبري بفندق "أتلانتس النخلة" في دبي حفلاً غنائياً لملتقى السياحة العربي. بدأ الحفل بوصلة الفنّان رامي صبري الذي أعرب للحضور عن سعادته بوجوده بدبي مؤكداً على علاقة الأخوة الوطيدة بين مصر والإمارات بعبارات رقيقة، متمنياً دوام المحبة بين البلدين، وداعب جمهوره مبتسماً "سيبوا الشيشة ويلا نغني".

بدأ صبري وصلته الغنائية بالعديد من أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً منها "مش أنا، عجباني وأسيبك يومين" وسط تفاعل كبير من الحضور الذي كان حاضراً بينهم المطرب المصري محمد الحلو، حيث طلب منه رامي صبري الصعود على خشبة المسرح، ومشاركته الغناء من خلال أغنية مسلسل "ليالي الحلمية". كما غنّى الحلو أغنيته الشهيرة "عراف"، لتمتلئ القاعة بالتّصفيق الحار، ومن بعدها تابع صبري وصلته بأغانٍ طربية مثل "سواح وبنت السلطان" مختتماً فقرته بالأغنية الشهيرة لأعياد الميلاد "انزل يا جميل في الساحة" للمطرب وليد توفيق، مهدياً إياها للفنانة ميريام فارس بمناسبة عيد ميلادها التي احتفلت به مع أسرة مسلسلها الجديد، والتّي اعتلت المسرح بعد صبري لتبدأ وصلتها الغنائية.

ولقد صعدت الفنانة ميريام فارس إلى خشبة المسرح على نغمات أغنية عيد الميلاد، وسط هتاف حاد من الجمهور متمنين لها عيداً ميلاداً سعيداً. فبدأت ميريام وصلتها بأغنيتها "واحشني إيه" والتّي أشعلت حماس الجّمهور بالرقص والتّصفيق، وبعدها غنّت الأغنية المغربية "اتلاح" حيث استعانت بواحدة من جمهورها المغربيات لتعليمها الرقصة المغربية، ومشاركتها الرقص أثناء تقديمها الأغنية.

وبعد عدة أغنيات استعراضية قدمتها ميريام تزاحم الجّمهور حولها لالتقاط صور تذكارية معها، فما كان منها إلا أنّ توقفت عن الغناء لتلبية طلبات الحضور في التقاط الصور، ولكن يبدو أنّ معجبي ميريام كثر للغاية، إذ لم يكتفوا بالتقاط الصّور معها وهي تغنّي، بل صعدوا على المسرح لاستكمال سلسلة الصّور التي لم تنتهِ حتى انتهاء الحفل.

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