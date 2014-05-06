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عبد الحكيم قطيفان يتخيّل "ليلة سقوط" النّظام!

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عبد الحكيم قطيفان يتخيّل "ليلة سقوط" النّظام! عبد الحكيم قطيفان يتخيّل "ليلة سقوط" النّظام!

يستعد الفيلم السّوري الدرامي القصير "ليلة السقوط" لعرضه الأوّل بعد فترة وجيزة، حسبما أعلنت عنه شركة "نورس ميديا" المنتجة للعمل.

ويعتبر فيلم "ليلة السّقوط" العمل الفنّي الأوّل الذي يناقش حال لحظة سقوط النّظام الحاكم في سوريا.

ويتصدّى لبطولة العمل الفنّان السّوري عبد الحكيم قطيفان، والفنّان الأردني أحمد العمري، وهو من كتابة وإخراج المخرج الشّاب نورس أبو صالح.

 

 

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