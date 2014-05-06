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تكريم الفنّان حسن مصطفى بالدّار البيضاء

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تكريم الفنّان حسن مصطفى بالدّار البيضاء تكريم الفنّان حسن مصطفى بالدّار البيضاء

يكرّم المهرجان الدّولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي في دورته التّاسعة المقرّر تنظيمه بمدينة الدار البيضاء خلال منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل الممثل المصري حسن مصطفى تقديراً لعطائه الفنّي الكبير، سواء في المسرح أو السينما والتلفزيون.

ولقد تعرّف الجّمهور المغربي والعربي إلى الفنّان حسن مصطفى من خلال أعماله الفكاهية، والدرامية، والسينمائية، والمسرحية، وخاصّة مسرحية "مدرسة المشاغبين" و"سيدتي الجميلة". أمّا الأفلام التي شارك فيها مصطفى فكان أبرزها فيلم "يوميات نائب في الأرياف" و"عفريت مراتي"، وسلسلة "يوميات وقيس" في جزئيها الخامس والسادس.

 

 

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