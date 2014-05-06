The Amazing Spider-Man 2 الأول دون منافس

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم Captain America: The Winter Soldier حيث حصد 10 مليون دولار، وعاد فيلمFrozen الى المرتبة الرابعة مع 11.1 مليون دولار، ودخل فيلم The Other Woman مباشرة في المرتبة الثالثة مع 19.5 مليون دولار. وبقي فيلم Rio 2 في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 24.5 مليون دولار، وحافظ فيلم The Amazing Spider-Man 2 على المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي حيث جمع 116 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Rio 2 الى المرتبة الخامسة مع 7.71 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Captain America: The Winter Soldier من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث جمع 7.77 مليون دولار. وبقي فيلم Heaven is for Real في المرتبة الثالثة حيث حصد 8.6 مليون دولار، وتراجع فيلم The Other Woman الى المرتبة الثانية مع 14.4 مليون دولار ودخل فيلم The Amazing Spider-Man 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 91.6 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم "حلاوة روح" الى المرتبة الخامسة مع 2839 مشاهد، ودخل فيلم The Grand Budapest Hotel في المرتبة الرابعة مع 3318 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Walk of Shame في المرتبة الثالثة حيث شاهده 4492 شخص. وشهدت المرتبة الثانية تراجع فيلم Rio 2 مع 7715 مشاهد ودخل فيلم The Amazing Spider-Man 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 25367 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم The Other Woman حيث حصد 237 ألف جنيه، وتقدم فيلم Transcendence الى المرتبة الرابعة مع 241 ألف جنيه وتراجع فيلم Captain America: The Winter Soldier الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 275 ألف جنيه، وتقدم فيلم "مراتي وزوجتي" من المرتبة الثالثة الى الثانية مع 695 آلف جنيه وبقي فيلم "سالم أبو أخته" في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 139 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Brick Mansions الى المرتبة الخامسة مع 8225 مشاهد، ودخل فيلم The Bag Man مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 11628 مشاهد. وتراجع فيلم The Other Woman من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 16946 شخص، وبقي فيلم Rio 2 في المرتبة الثانية مع 17475 مشاهد ودخل فيلم The Amazing Spider-Man 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 185860 شخص.