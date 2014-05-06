"حريم السلطان 4" يتفوّق على أجزائه الثلاثة الأولى

ما يزال المسلسل التاريخي "حريم السلطان" متقدماً في التصنيف الأسبوعي منذ بدء عرضه قبل حوالي الثلاث سنوات ونصف السنة، ما جعله حسب وصف الصحافة التركية المتربع الأول الأكثر استمرارية على عرش النسبة الأعلى مشاهدة، والأكثر إستقراراً في المركزين الأول والثاني منذ بدء موسمه الأول، حيث يحدث مرة في كل عام أن يتقدم مسلسل عليه في أسبوع واحد ثم يعود إلى المركز الأول بقوة لأسابيع وأشهر، عكس المسلسلات الأخرى.

فقد احتل مسلسل "مال أسود وعشق" في الأمسية ذاتها المركز الثالث مع أنه احتل في الأسبوع الماضي المركز الخامس.

ويحقق الموسم الرابع من "حريم السلطان" النجاح الجماهيري ذاته في روسيا وأوروبا والبوسنة والهرسك، لكونها اشترت حقوق عرضه مبكراً بينما بدأت شبكة osn عرضه مساء 21 نيسان في العالم العرب،ي ملبية بذلك طلب ملايين العرب الراغبين بمشاهدته بالتزامن مع تركيا.

ولعل أهم أسباب شعبية المسلسل، هي قدرة منتجه ومخرجه على تجديده بضم ممثلين جدد، وإضافة أحداث جديدة بطريقة شيقة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"