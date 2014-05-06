بالفيديو.. سيدة لـ"السيسى": "أنا ابنى مات ومش طالبة منك غير الأمان"

نشرت حملة المشير عبد الفتاح السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لسيدة تطالب السيسى بإعادة الأمن والأمان إلى مصر، أثناء مشاركته فى المؤتمر الحاشد للمرأة المصرية.

وقالت السيدة، إنها جاءت للمؤتمر لتقول للمشير إنها رأت منها عملا دون كلام، مشيرة إلى أن 30/6 "كانت فرحة قلوبنا إن ربنا أنقذ البلد وأكرمنا بوجودك معانا"، متابعة: "أنا واثقة فى كل الستات دى وأنا عارفه إن كل ست مننا هتقدر تعمل أكتر وأكتر، لإن البلد دى الحمدالله ستاتها قوية وبفضل ربنا وبفضل حضرتك هنوصل اللى احنا عاوزينه".

وسردت السيدة قصة ولدها الذى قتل نتيجة الانفلات الأمنى السائد فى مصر، قائلة: "أنا جايه علشان اطلب حاجة واحدة، أنا ابنى شاب عمره 20 سنة كان فى الجامعة وجاى آخر الترم يلعب كورة دخلوا عليه 3 شباب وعلى المجموعة كلها والشباب كلها 16 سنة".

وقالت، إن 3 شباب ومعهم سلاح أبيض "مطواة"، أصابوا ابنها فى الرئة، مضيفة أن المستشفى الخاص رفض استلام ابنها الذى كان ينزف لأن أصدقاءه ليس معهم أموال كافية، فظل ينزف لمدة 3ساعات متواصلة حتى مات، مضيفة: ابنى راح منى بسبب ايه قلة الأمانة، قلة الأمان فى البلد".

وتابعت السيدة، قائلة: "أنا مش طالبة منك غير الآمان ياريس، لأن بدون الآمان مش هنعرف نعيش فى البلد".