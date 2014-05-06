مصر وفلسطين تدينان الإجراءات الإسرائيلية لطمس الهوية العربية للقدس

أدانت مصر وفلسطين الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الطابع الثقافى والتاريخى لمدينة القدس الشرقية، وطمس هويتها العربية والإسلامية، وأكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك من أجل حماية هوية القدس العربية والإسلامية.

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، فى ختام اجتماع اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة، على مستوى كبار المسئولين فى دورتها السادسة، يوم الاثنين.

وشدد الجانبان على أهمية العلاقات بينهما فى حماية المصالح المشتركة، ودعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال البيان، إن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات فى شتى المجالات مثل الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والاستثمار.

و تم الاتفاق على تفعيل التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية المصرية والفلسطينية فى مجالات تيسير وتطوير أداء المراسلين الصحفيين، وإصدار الأبحاث والدراسات والدوريات الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة، استعرض الجانبان التطورات الخاصة بأوضاع المرأة المصرية والفلسطينية خاصة فيما يتعلق بتعزيز حقوقها، وتمكينها على أداء مهامها ودعم استقلالها بما يمكنها من عيش حياة كريمة.

> وفى مجال التعاون الثقافى، رحب الجانب المصرى باستضافة فعاليات وأنشطة ومهرجانات ثقافية فلسطينية، تقام على المسارح ودور العرض المصرية.

وأشاد الجانب الفلسطينى بعمق العلاقات الأخوية وما تقدمه مصر من منح تدريبية للفلسطينيين فى المجال الأمنى وبناء القدرات وقبول الطلاب بأكاديمية الشرطة سنويًا، كما أشاد بالتسهيلات التى تقدمها السلطات المصرية للرعايا الفلسطينيين فى الدخول والإقامة، بحسب البيان.