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التضامن تبحث إقرار الموازنة التخطيطية لصندوقى التأمين الاجتماعى

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التضامن تبحث إقرار الموازنة التخطيطية لصندوقى التأمين الاجتماعى التضامن تبحث إقرار الموازنة التخطيطية لصندوقى التأمين الاجتماعى

عقدت اليوم، الأربعاء، غادة والى وزير التضامن الاجتماعى اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تناولت فيها إقرار الموازنة التخطيطية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعام المالى 2014/2015، كذلك تشكيل لجنة من الخبراء والحكماء تكون مهمتها دراسة ما يحال إليها من مجلس إدارة الهيئة.

كما بحث المجلس إعداد ورشة عمل لدراسة المقترحات المتعلقة بوضع حد أدنى للمعاشات وتقديم المقترحات والبدائل وكيفية التمويل يشارك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والمتخصصين والفنيين كما أستعرض المجلس النظر فى إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات من بين من لهم خبرة فى هذا المجال فى ضوء مقترحات السادة الأعضاء فى هذا الشأن.

وحضر الاجتماع سعيد الصباغ ود.شكرى عازر والبدرى فرغلى أعضاء مجلس الإدارة ممثلى أصحاب المعاشات.

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