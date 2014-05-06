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ننشر تفاصيل الجزء الثاني من لقاء السيسي مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي الذي سيذاع فى التاسعة مساء

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ننشر تفاصيل الجزء الثاني من لقاء السيسي مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي الذي سيذاع فى التاسعة مساء ننشر تفاصيل الجزء الثاني من لقاء السيسي مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي الذي سيذاع فى التاسعة مساء

قال المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن برنامجه الانتخابي قائم على إستراتيجية المحاور المتوزانة، معللًا بأن العمل ببرنامجه سيكون في كل المجالات بالتوازي، مؤكدًا أن مشكلة   في التمويل اللازم لتدشين المشروعات الخدمية والإستثمارية “مشكلتنا فى الفلوس” حسبما أفاد المرشح الرئاسي.

وأضاف السيسي، خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، والإعلامية لميس الحديدي، عبر قناتي “ON TV” و “C BC” ببرنامج “الطريق للإتحادية” ، أنه يمكن زيادة ظهير في كل محافظة بنحو ٥٠ ألف أو ١٠٠ ألف فدان توزع على السكان لزيادة ثروتهم بشكل غير مباشر، منوهًا عن أن برنامجه يتضمن زيادة عدد المحافظات إلى  ٣٣ محافظة، كما يستهدف برنامجه إستصلاح ٤ مليون فدان، موضحًا توافر المياة والأراضي الزراعية.

وأكد المرشح الرئاسي، أنه إجتمع بالدكتور فاروق الباز وعدد من الجيولوجيين وعلماء لتحديد خزانات المياة اللازمة للزراعة، بالإضافة إلى تطوير شبكات الري في الدلتا، وهو ما يوفر  لمصر ١٠ مليار متر مكعب من المياة سنويًا.

 السيسي، نوه عن أن برنامجه برنامج منطقي وعلمي قابل للتنفيذ، مشددًا عن أنه ليس من المقبول أن يعيش الشعب أكثر من ذلك في حالة الفقر،  فالدولة المصرية لا بد أن تنجح.

وإستطرد وزير الدفاع السابق : ” برنامجي يتضمن ٢٦ مدينة ومركز سياح، و٢٢ مدينة للصناعات التعدينية.بالاضافة بناء ٨ مطارات جديدة ” مؤكدًا أن إمتداد العاصمة  فى عهده سيصل إلى العين السخنة.

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