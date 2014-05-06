السيسي: سأرفع الدعم عن المواطن .. وستتحسن أحواله خلال عامين

قال المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا يمكن رفع الدعم عن المواطن مرة واحدة ودون سابق إنذار، معللًا ذلك بأن المواطن لن يتحمل.

وأضاف السيسي، خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، والإعلامية لميس الحديدي، عبر قناتي “ON TV” و “C BC” ببرنامج “الطريق للإتحادية” ، أنه سيرفع الدعم تدريجيًا، مشيرًا أنه قبل رفع الدعم لا بد من إغناء الناس عن الدعم أولاً، منوهًا عن أن مصر لن تخرج من دائرة الفقر بطرق تقليدية.

وتابع المرشح الرئاسي، أن رجال الأعمال المصريين لديهم استعداد للمساعدة في حل مشاكل التعليم والصحة، منوهًا عن أن هذا لن يكفي، فمصر تحتاج ٢٠ ألف مدرسة جديدة على وجه السرعة بتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، و٢٠ ألف مدرس للمدارس الجديدة..

وإستطرد السيسي : ” الدولة في حالة صعبة تتطلب الوقوف منا جميعا، وسأجعل المواطن يشعر بالتحسن خلال سنتين، وذوي الاحتياجات الخاصة لهم الرعاية الأولى لظروفهم”.