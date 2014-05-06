السيسي: أحتاج ترليون جنيه لحل أزمة مصر الإقتصادية وأشكر السعودية والإمارات

قال المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن مصر تحتاج تريليون جنيه، لسد الدين الخارجي، وحل أزمة مصر الإقتصادية، والمحافظة على دوران عجلة الإقتصاد بشكل يبعث على التنمية، موضحًا أنه سيحصل عليها من ثلاثة محاور، تتمثل فى تحفيز المصريين على دعم إقتصاد الدولة، كل حسب قدرته، دون المساس بالفقير.

وأضاف السيسي، خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، والإعلامية لميس الحديدي، عبر قناتي “ON TV” و “C BC” ببرنامج “الطريق للإتحادية” ، أن المحور الثاني للتمويل هو الاستثمار المصري والعربي والأجنبي، والثالث هو مساعدات الدول الصديقة والشقيقة.

السيسي أكد أنه كمواطن مصري يتقدم بكل الاحترام والتقدير والشكر لملك السعودية عبد الله بن عبد العزيزعلى ما قدمه لمصر وكذلك الإمارات، على دعمهم مصر والوقوف بجوارها قلبًا وقالبًا.

المرشح الرئاسي، أكد أن مصر فى محنة حقيقية، وأنه سيعمل علي ضبط الأسواق والأسعار من أجل الفقرا، موضحًا أنه قادر على ذلك حتى لو تطلب الأمر عمل آليات موازية لضبط الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الأسواق الحالية وإنشاء أسواق جديدة قريبة من الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، محددًا مهلة تطوير الأسواق بـ ٥ أشهر بعد إيجاد الأرض.

وفيما يخص الشباب قال المشير السيسي : “إما أن تتوفر لهم فرص عمل في مشروع إستصلاح الـ ٤ مليون فدان وإما يمتلكو الأرض”.

وإعترف السيسي بوجود عجز في الكهرباء يقدر بـ ١٠٠٠ ميجا، موضحًا أنه يمكن التعامل مع هذا العجز دون أن يشعر المواطن بمشكلة العجز، بالاضافة إلى إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة، مشددًا علي ضرورة ترشيد الكهرباء، قائلًا : ” هناك أدوات اضاءة في الأسواق تخفض الاستهلاك من ٢٥ وات إلى ٣ وات”.