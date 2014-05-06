أجويرو يغيب عن مواجهة أستون فيلا للإصابة

سيغيب الأرجنتيني سرخيو أجويرو عن مباراة فريقه مانشستر سيتي غدا أمام أستون فيلا، المؤجلة من الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لعدم تعافيه بالكامل من إصابته العضلية، حسبما أعلن اليوم مدربه مانويل بيليجريني.

وأكد المدير الفني التشيلي "لم يتعاف بنسبة 100% من مشاكله العضلية، لهذا لم أستدعه لقائمة أستون فيلا. لم نكن متأكدين بأن حالته ستكون جيدة من عدمها غدا، لهذا لا أريد أن أخاطر بالدفع به، سنرى من جديد حالته خلال باقي الأسبوع".

وسيخوض مانشستر سيتي، وصيف البريميير ليج برصيد 80 نقطة، غدا مباراة قد تقوده لصدارة البطولة على حساب ليفربول المتقدم عليه بنقطة وحيدة، قبل أن يخوض كلاهما المباراة الاخيرة بالدوري يوم الأحد والتي ستحسم هوية الفائز باللقب.

وكان أجويرو قد تعرض لعدد كثير من الإصابات في النصف الثاني من الموسم الماضي، وانسحب من ملعب جوديسون بارك السبت الماضي عقب تسجيله الهدف الأول فريقه (ق22) أمام إيفرتون.

واذا لم يتعاف اللاعب الارجنتيني بحلول الاحد المقبل، لن يخوض بالتالي اخر مباراة بالموسم في ملعبه امام وست هام يونايتد، صاحب المركز الـ12 برصيد 40 نقطة، والتي ستكون حاسمة لمعرفة من سيتوج باللقب.

اما ليفربول، فعقب تعثره امس في الدقائق الاخيرة امام كريستال بالاس بالتعادل 3-3 ، سيسعى للفوز في آنفيلد أمام نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز التاسع برصيد 49 نقطة، في انتظار نتيجة السيتيزنس.