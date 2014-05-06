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دوس سانتوس يعود لبرشلونة بعد أكثر من 6 أشهر من إصابته

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دوس سانتوس يعود لبرشلونة بعد أكثر من 6 أشهر من إصابته دوس سانتوس يعود لبرشلونة بعد أكثر من 6 أشهر من إصابته

برشلونة، (إفي): عاد اللاعب المكسيكي جوناثان دوس سانتوس اليوم الأربعاء للمران مع برشلونة، عقب الاصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة في 23 من أكتوبر الماضي، والتي تطلبت التدخل الجراحي.

فبعد ستة اشهر ونصف من تعرضه لهذه الاصابة وغيابه عن اللعب عاد دوس سانتوس للمران مع الفريق الكتالوني اليوم.

وكان دوس سانتوس قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي بركبته اليمنى خلال جلسة مران، وأجريت له جراحة في الخامس من نوفمبر الماضي.

وحتى ذلك الحين لم يكن اللاعب المكسيكي قد خاض مع فريقه سوى ثلاث مباريات بالدوري الإسباني، امام فالنسيا ورايو فايكانو وألميريا.

وكان اللاعب المكسيكي الشاب، الذي رفض الصيف الماضي عرضا للانضمام إلى ريال سوسيداد، قد خاض أول مبارة مع الفريق الأول الكتالوني في الثامن من أكتوبر 2009 في كأس الملك أمام فريق كولتورال ليونيسا، وبعدها بشهر شارك في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلانو الإيطالي.

وأجرى برشلونة جلسة مران اليوم استعدادا للمباراة الحاسمة التي يخوضها يوم الاحد المقبل امام إلتشي، شهد تدريبات محددة على الهامش لتشافي هرنانديز وداني ألفيش.

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