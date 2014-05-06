رئيس الوزراء الإسباني يؤكد حضوره نهائي دوري أبطال أوربا

مدريد، (إفي): أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم نيته حضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي العاصمة ريال مدريد وجاره أتلتيكو في 24 من الشهر الجاري بملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

وقال راخوي في تصريحات لاذاعة (كادينا سير) الإسبانية "أعتقد أني ملزم بالحضور وخصوصا أنني أحب الذهاب لمشاهدة المباراة في لشبونة".

وأوضح المسئول أن فريقه المفضل هو ديبورتيفو لاكورونيا ولكنه مشترك في ريال مدريد منذ سنوات وبالتالي يتمنى فوز النادي الملكي باللقب.

وعلى الرغم من هذا أشاد راخوي بالمستوى الذي يقدمه أتلتيكو هذا الموسم حيث وصف مستواه بـ"الرائع".

وتابع راخوي "لقد أعطى لليجا طابعا جديدا من الاثارة وأصبح فريقا محبوبا، أرفع القبعة لأتلتيكو ولكن أتمنى فوز ريال مدريد".