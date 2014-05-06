بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء “مصر للطيران”.. 15 % تخفيضا فى تذاكرها على الرحلات الدولية غدا

أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار سامح الحفني أنه بمناسبة مرور 82 عاما على إنشاء الشركة تقرر تقديم 15% تخفيضا على تذاكر السفر على جميع رحلاتها الدولية التي يتم حجزها غدا /الأربعاء/ 7 مايو الجارى، غير العديد من المفاجأت والعروض الترويجية المميزه للركاب من جميع أنحاء العالم.

> وأضاف رئيس الشركة – فى تصريح له اليوم الثلاثاء – أن “ما حققته الشركة من ريادة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك في خدمة الاقتصاد القومي، يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة وجهدا مضنيا للحفاظ على هذه السمعة والمكانة العظيمة التى احتلتها الشركة لدى الركاب وبين شركات الطيران العالمية الأخرى”.

> ومن جانبه، أكد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار هشام النحاس – فى تصريح له – أنه يمكن للركاب الحصول على هذا التخفيض من خلال حجز تذكراهم من أي مكتب من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو من خلال موقعها الإلكتروني أو مركز الخدمة التليفونية الـ Call Center وذلك يوم 7 مايو فقط ، موضحا أن هذه التذاكر صالحة للسفر حتى 15 يونيو القادم، كما يطبق هذا العرض على جميع رحلات مصر للطيران الدولية فيما عدا رحلاتها المتجهه إلى جدة والمدينة ورحلات المشاركة بالرمز.

> وأضاف أن “الشركة قد طرحت أسعارا ترويجية متميزة على أولى النقاط التي قامت مصر للطيران بتدشينها منذ إنشائها، كما تقرر منح 4 تذاكر مجانية للفائزين في مسابقتنا على شبكة التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العروض والمسابقات التى تقدمها مصر للطيران لعملائها من أعضاء برنامج المسافر الدائم”.

> يذكر أن “مصر للطيران” أول شركة طيران يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والسابعة على مستوي العالم، يتكون أسطولها من 81 طائرة، كذلك هي العضو رقم 21 في تحالف ستار العالمي الذي وصل إلي 26 شركة طيران عالمية وهو ما يحقق مزايا للركاب امتدت شبكة خطوطه إلي 1328 نقطة في 195 دولة حول العالم.