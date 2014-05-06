السيسي: الدين الخارجي 1.7 ترليون جنيه ولن أنام قبل أن أحل مشكلات البلد

قال المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن هناك تحديات تواجه الرئيس القادم في كل قطاعات الدولة، موضحًا أن جميعها تحتاج جهدًا كبيرًا لصياغة حلول لتلك التحديات والنهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف السيسي، خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، والإعلامية لميس الحديدي، عبر قناتي “ON TV” و “C BC” ببرنامج “الطريق للإتحادية” ، أن حجم الدين الداخلي والخارجي يصل ١.٧ تريليون جنيه، مشيرًا أنه لا ينبغي أن تورث تلك الأعباء للأجيال القادمة.

السيسي، أكد أنه لا بد من التحرك بقوة قافزة لأن الحركة العادية لن تكفي للنهوض بالبلاد، قائلًا: “لن أنام .. وأنتم أيضا لن تناموا حتى نجد حول للمشكلات التي تؤرق المجتمع وننهض بمستقبل البلاد”.

وتابع : “لابد من التحرك والعمل حتى يعيش الجميع في وضع أفضل ولا بد لمن يمارس حقه ألا يضيع البلد”.