أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو: حازم إمام ليس ابن الزمالك .. وفلوس نبيه عند ممدوح عباس

Google+ Print
بالفيديو: حازم إمام ليس ابن الزمالك .. وفلوس نبيه عند ممدوح عباس بالفيديو: حازم إمام ليس ابن الزمالك .. وفلوس نبيه عند ممدوح عباس

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك حازم إمام نجم الفريق السابق بسبب رفضه العمل في لجنة الكرة بالفريق الأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية "لا أريد أحد أن يكلمني عن أولاد النادي، حازم إمام بعدما وافق على عضوية لجنة الكرة عاد ورفض بحجة انشغاله بالإعلام".

وتابع "هذا ليس ابن النادي، ابن النادي يخدمه في أي وقت يحتاجه فيه".

وكان الزمالك قد أعلن تشكيل لجنة الكرة بعضوية خالد الغندور وحازم إمام وعبد الحليم علي، بالإضافة لأحمد سليمان وأحمد مرتضى وهاني شكري وأيمن يونس، قبل أن يعتذر إمام عن المسؤولية.

ومن ناحية أخرى، انتقد رئيس الزمالك أسامة نبيه مدرب المصري بسبب مطالبته بمستحقاته المتأخرة لدى النادي التي تبلغ 260 ألف جنيه.

وأضاف "ابن النادي الآخر بعدما رحل وترك الفريق في منتصف الموسم ليتولى تدريب المنتخب، عاد ليطالب بمستحقاته".

وأكمل "إذا كان لديه مستحقات فليطلبها من عينه، ويذهب ليحصل عليها من ممدوح عباس".

واختتم "أي شخص أو جهة لديها مستحقات عند الزمالك فلتذهب إلى عباس لن أدفع لأحد أي شئ لم التزم به معه".

شاهد التصريحات بالفيديو من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي