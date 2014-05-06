بالفيديو: حازم إمام ليس ابن الزمالك .. وفلوس نبيه عند ممدوح عباس

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك حازم إمام نجم الفريق السابق بسبب رفضه العمل في لجنة الكرة بالفريق الأبيض.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية "لا أريد أحد أن يكلمني عن أولاد النادي، حازم إمام بعدما وافق على عضوية لجنة الكرة عاد ورفض بحجة انشغاله بالإعلام".

وتابع "هذا ليس ابن النادي، ابن النادي يخدمه في أي وقت يحتاجه فيه".

وكان الزمالك قد أعلن تشكيل لجنة الكرة بعضوية خالد الغندور وحازم إمام وعبد الحليم علي، بالإضافة لأحمد سليمان وأحمد مرتضى وهاني شكري وأيمن يونس، قبل أن يعتذر إمام عن المسؤولية.

ومن ناحية أخرى، انتقد رئيس الزمالك أسامة نبيه مدرب المنتخب المصري بسبب مطالبته بمستحقاته المتأخرة لدى النادي التي تبلغ 260 ألف جنيه.

وأضاف "ابن النادي الآخر بعدما رحل وترك الفريق في منتصف الموسم ليتولى تدريب المنتخب، عاد ليطالب بمستحقاته".

وأكمل "إذا كان لديه مستحقات فليطلبها من عينه، ويذهب ليحصل عليها من ممدوح عباس".

واختتم "أي شخص أو جهة لديها مستحقات عند الزمالك فلتذهب إلى عباس لن أدفع لأحد أي شئ لم التزم به معه".

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