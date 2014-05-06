محمد بن زايد: سنقتسم "اللقمة الحاف" مع مصر

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية لن تتخلى عن مصر، وأنها تقدر موقف الشعب المصري البطولي في القضاء على حكم الإرهاب والظلام، واصفاً إياه بالشعب العبقري، ومضيفاً أنه لو كانت هناك "لقمة حاف" لاقتسمتها الإمارات مع مصر.

جاء ذلك أثناء استقبال الشيخ محمد بن زايد لوفد القوى السياسية المصرية، الذي يزور الإمارات لحضور معرض أبوظبي للكتاب برئاسة المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال.

وقال أحمد الفضالي لـ"العربية.نت" إن سمو الشيخ محمد بن زايد أكد لهم أن أمن مصر واستقرارها هو الضمانة الأساسية للاستقرار في سائر الدول العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن دعم مصر في ظروفها الراهنة التي تمر بها واجب على كل عربي، يعرف قدر مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى للعرب جميعاً.

وأشار إلى دعم الإمارات الكامل لمصر وشعبها في استكمال خارطة الطريق وإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وفقاً لإرادة الشعب المصري وبما يحقق مصالحه، معرباً عن سعادته؛ لأن مصر بدأت تستعيد قوتها ووحدتها من خلال أبنائها المخلصين الحريصين على تقدمها وازدهارها.

وقال إن سمو الشيخ محمد بن زايد أشاد بدور تيار الاستقلال الذي يضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب منذ البداية، مشيراً إلى أن الإرهاب يعد أمراً غريباً على مصر وشعبها الذي عرف عنه الوسطية والاعتدال على مر تاريخه.

وأكد الفضالي خلال اللقاء تقدير الشعب المصري لدور دولة الإمارات الداعم لمصر، والذي يمثل دعماً قوياً لها في مواجهة المخططات التي تستهدف أمنها وشعبها عبر جماعات العنف والإرهاب.

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