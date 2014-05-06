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بالصور.. جلسة صلح تنهي الخلاف بين عائلتين باهناسيا المدينة ببني سويف

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جلسة الصلح1الجلسة3جلسة الصلح2اهالى القريةعقدت اليوم الثلاثاء بقرية وش الباب التابعة لمركز اهناسيا ببني سويف جلسة صلح بين عائلتي البحيري والعرب ،وذلك بحضوركل من اللواء ابراهيم هديب مدير الامن، العميد زكريا ابو زينة مدير ادارة البحث الجنائي ،المهندس سيد الروبي رئيس المدينة ،العميد هشام درويش مأمور المركز ،المقدم مصطفي ابو عقرب رئيس مباحث المركز .كما حضر الصلح اهالي القرية من الطرفين في وجود عمد وكبار العائلات بالمركز وعلي بدر عضو مجلس الشعب السابق
> وقدم عيسي يوسف عيسي من عائلة الجاني الكفن الذي تسلمه احمد سمير نجل المجني عليه وسط تكبير من الحاضرين
> ووقع الطرفان علي شرط جزائي قدرة مليون جنية كما دفع اهالي الجاني مبلغ 800 ألف جنية كدية لاهالي القتيل .
> وكانت مشاجرة حدثت بين عائلة البحيري وعائلة العرب بقرية وش الباب مركز اهناسيا نتج عنها مصرع سمير محمد درويش فلاح 67 سنه يناير الماضي.

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