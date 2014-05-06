أمن أسيوط يضبط شاب ينتحل صفة أمين شرطة

تمكّنت قوات الأمن بأسيوط من ضبط شاب انتحل صفة أمين شرطة وقام باستيقاف المواطنين وأخذ مبالغ مادي منهم.

تلقي اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية بأسيوط، يفيد بتمكن الرائد محمد محمود السيد، الضابط بإدارة مرور أسيوط، أثناء قيامه بحملة مرورية بموقف الأزهر ـ دائرة قسم ثان أسيوط ، من ضبط “إ.م.ع – 23 سنة” حاصل على دبلوم ومقيم الوليدية ـ دائرة قسم ثان، حال قيامه بانتحال شخصية أمين شرطة واستيقاف المواطنين بدعوي التأكد من شخصياتهم والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إطلاق سراحهم.