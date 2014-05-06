أخبار عاجلة

جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا -
أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا -
اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز -
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الخميس المقبل..فرقة “حالة” بالسحيمي .. و”الفن الجعفري” بوكالة الغورى

Google+ Print
الخميس المقبل..فرقة “حالة” بالسحيمي .. و”الفن الجعفري” بوكالة الغورى الخميس المقبل..فرقة “حالة” بالسحيمي .. و”الفن الجعفري” بوكالة الغورى

يقيم مركز إبداع (بيت السحيمي) التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلاً لفرقة “حالة” ، وذلك في السابعة مساء الخميس 8 مايو ،

وتقدم الفرقة عرض حكي وغناء بعنوان (مريم) من إخراج محمد عبد الفتاح “كالابالا” ، كما يتضمن العرض فقرات من خيال مجموعة المشاركين بالورشة الأخيرة للفرقة .

وتقدم فرقة «حالة» المسرحية المصرية عروضاً غنائية وتمثيلية منذ عام 2000 ، وتشمل فنون (الغناء والحواديت والرقص ) في محاولة للخروج على نمطية العروض المسرحية في ، حيث تلتحم الفرقة بالناس، عبر لوحات فنية، وغنائية وإستعراضية بسيطة .

كما يقيم مركز إبداع (وكالة الغوري) حفلاً غنائياً في السابعة مساءً للفنان “أسامة عوض” وفرقة الفن الجعفري .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية