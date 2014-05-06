الخميس المقبل..فرقة “حالة” بالسحيمي .. و”الفن الجعفري” بوكالة الغورى

يقيم مركز إبداع (بيت السحيمي) التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلاً لفرقة “حالة” ، وذلك في السابعة مساء الخميس 8 مايو ،

وتقدم الفرقة عرض حكي وغناء بعنوان (مريم) من إخراج محمد عبد الفتاح “كالابالا” ، كما يتضمن العرض فقرات من خيال مجموعة المشاركين بالورشة الأخيرة للفرقة .

وتقدم فرقة «حالة» المسرحية المصرية عروضاً غنائية وتمثيلية منذ عام 2000 ، وتشمل فنون (الغناء والحواديت والرقص ) في محاولة للخروج على نمطية العروض المسرحية في مصر، حيث تلتحم الفرقة بالناس، عبر لوحات فنية، وغنائية وإستعراضية بسيطة .

كما يقيم مركز إبداع (وكالة الغوري) حفلاً غنائياً في السابعة مساءً للفنان “أسامة عوض” وفرقة الفن الجعفري .