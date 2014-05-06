الجنايات تخلى سبيل عمرو فاروق فى قضية “جاليرى” الزمالك

قررت الدائرة 26 جنايات القاهرة اخلاء سبيل المخرج عمرو فاروق، لاتهامهم بتعاطى المواد المخدرة بجاليرى في الزمالك .

وبداءت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا حيث حضر المتهم من محبسه وسط اجراءت امنية مشدده قادها الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين ، وتم ايداعه فى قفص الاتهام واثبات حضورة جلسة ، كما حضرت الفنانة نهى العمروسى وإخرين من اصدقاء المخرج عمرو فاروق لموازرتة .

كانت فى وقت سابق امرت نيابة حوادث وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، إخلاء سبيل الفنانة نهى العمروسي، و5 آخرين وذلك عقب واقعة اتهامهم بحيازته المخدرات داخل جاليري “معرض” بمنطقة

> الزمالك في القاهرة، بكفالة 10 آلاف جنيه، عقب ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت سلبية نتيجة تعاطي المخدرات .