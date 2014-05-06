قررت النيابة العامة بسوهاج حبس طالب 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه بنشر معلومات علي شبكة التواصل الاجتماعي تحرض علي الجيش والشرطه واسقاط الدولة
> ترجع تفاصيل الواقعه حين تمكنت قوة امنية من فرع الامن الوطني بمديرية امن سوهاج من ضبط مصطفي محمود علي 20 طالب بكلية الحقوق جامعه اسيوط مقيم ش الري بحي راشد مركز سوهاج وذلك لقيامه بنشر معلومات علي شبكة التواصل الاجتماعي تحرض علي الجيش والشرطه واسقاط الدولة وبالعرض علي النيابة قررت حبس المذكور 15 يوما علي ذمة التحقيقات .
حبس طالب 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة إدارة صفحة على مواقع التواصل تحرض ضد الجيش والشرطة
قررت النيابة العامة بسوهاج حبس طالب 15 يوما علي ذمة التحقيق لقيامه بنشر معلومات علي شبكة التواصل الاجتماعي تحرض علي الجيش والشرطه واسقاط الدولة