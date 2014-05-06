السجن 7 سنوات لآسيوي شرع في قتل 2 بعجمان

قضت محكمة عجمان الجنائية الاتحادية برئاسة القاضي سليمان حافظ ابو العنين، وعضوية القاضي ابراهيم عبدالله يوسف، والقاضي محمد الحمادي وبحضور وكيل النيابة حميد معين الحوسني على المتهم (خ، ا، ن ) اسيوي الجنسية بالسجن سبع سنوات والابعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة وذلك لشروعه في قتل كل من (ع، م ،ن) اسيوي الجنسية ،و(ع،ط ،ث ) اسيوي الجنسية.

وحول ملابسات القضية تفيد تحقيقات النيابة العامة في عجمان بان الجاني شرع في قتل المجني عليه الاول مع سبق الاصرار والترصد بان اعد العدة اللازمة لقتله قبل يومين من الواقعة حيث قام بشراء سكينين اخفاهما تحت ملابسه وثبتهما بضاغط على ساقه وتوجه بإحدى المركبات الخاصة الي منطقة الراشدية وسط عجمان موقع سكن المجني عليه الاول وترصد له في مكان ايقن الجاني بمرور المجني عليه فيه وبالقرب من منزله وما ان ظفر به وهو يمشي برجليه قاد الجاني مركبته مسرعا نحوه قاصدا صدمه وازهاق روحه فدهسه من الخلف وطرحه ارضا ومن ثم رجع بالمركبة للخلف ودهسه مرة اخرى لولا عناية المولي لدهسه مرة ثالثة ولكن تدخل احد المارة وقام بإنقاذه ورفعه من الارض عندما شاهد المنظر واسعافه.

ثم اسرع الجاني بالشروع في قتل المجني عليه الثاني وذلك بذهابه اليه في مقر عمله وعندما وجده حاول ايضا ان يدهسه بالمركبة فتفادى المجني عليه المركبة فصدم الجاني كرفانا داخل مقر الشركة كما اتلف 18 مركبة أجرة وزجاج المكتب ثم استل سكينه وتوجه نحو المجني عليه محاولا طعنه وفر المجني عليه قبل ان يظفر به.

وذكر الجاني بانه قام بالاتفاق مع المجني عليه الثاني والاول باستخراج 4 تأشيرات عمل لأقاربه بمبلغ 19 الف درهم فقام الاول باستخراج تأشيرتين ورفض استخراج الباقي وارجع مبلغ 10 الاف وخمسمئة درهم للجاني كما اشار بانه عمل 5 سنوات مع المجني عليه الاول ولم يتسلم حقوقه كاملة لذلك اقدم بالقيام بمحاولة قتل الاثنين واتلاف المال العام.

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