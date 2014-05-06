الداخلية العراقية تعلن إخماد الحريق الذي شب في مصفى الدورة جنوبي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، عن إخماد الحريق الذي شب في وقت سابق اليوم في أحد أقسام مصفى الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

> وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن – في بيان له اليوم – إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق شب صباح اليوم في قسم الزيوت بمصفى الدورة جنوبي العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته وأسبابه.

> وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق اليوم بأن حريقا كبيرا اندلع داخل مصفى الزيوت بالدورة جنوبي العاصمة بغداد مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية، ولا أسباب الحريق.

أ ش أ