بالصور .. المهدي : اسكندرية تحتاج إعلاما سياحيا يليق بها

عقد ، صباح اليوم ، مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة مسودة قانون حماية المستهلك الجديد بالإسكندرية بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والسيد جمال زقزوق رئيس مجلس إدارة جمعية حماية ورعاية المستهلك بالاسكندرية ، والدكتورة ماري أوك مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .

تحدث اللواء طارق مهدي في كلمته قائلا أن عقد مثل هذه المؤتمرات تتضمن فكرة الحوار المجتمعى وهي فكرة جديدة علينا ولكنها هامة جدا بحيث يكون القرار معتمد من المجتمع بالكامل ، واننا جميعا مستهدفين ولا بد أن يكون الحوار ناتجا عن دراسة بطريقة محترمة ، وينتج عنه أن نسد به جزءًا من هذه الثغرات ، وأن يكون مبنيا على إرادتنا بالتعامل مع مثل هذه الأشياء ، ويعطي نموذجا ناجحا لذلك ، وأن نكون مستهلكين بما هو طيب بمفهوم إيجابي .

وأضاف مهدي أنه لابد أن يكون للإسكندرية إعلاما سياحيا بشكل يليق بها فللأسف المحافظة ليست شواطئ فقط ، ولكنها بها العديد من المراكز الثقافية الهامة مثل دار الأوبرا ومركز الحرية للإبداع وغيرها ، وأشار إلى أن المحافظة تدرس حاليا عروض شركات السياحة لتحويل الإسكندرية إلى مقصد سياحي من خلال جعل الخطوط الجوية مباشرة لها من جميع دول العالم وتوفير إعداد الغرف الفندقية للوصول إلى الهدف المرجو منه .

أما الدكتور خالد حنفي فتحدث قائلا إن الجمعية الأهلية لحماية المستهلك هي الذراع القوي لحمايته ، وقانون حماية المستهلك مجموعة من النقاط أهمها أن يكون المستهلك على علم تام بحقوقه والمستهلك المصري ليس على دراية كاملة بحقوقه ، والجمعيات الأهلية عليها دور هام جدا في توعية المواطن المصري ، ولابد من اصدار قانون توافقي قابل للتطبيق والتركيز في خدمة المجتمع ، ووزارة التموين معنية بالمستهلك وحمايته ، وبالفعل فالوزارة بدأت تتحرك لتحسين منظومة الخبز ، لأن من حق المستهلك أن يحصل على رغيف الخبز بكرامة ، وتم تطبيق هذه المنظومة بالفعل في بورسعيد والسويس وسيتم تطبيقها الأسبوع المقبل في الإسماعيلية ، ولابد من حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وضبطها ، وعلينا أن نعمل لحل المشاكل الفورية وكذلك المستقبليية ، وهناك قرار جمهوري هام جدا وهو ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وشدد حنفي على أهمية تحسين ظروف العمال في المصانع والشركات ، مشيرا إلى ان المحافظ يقوم بجولات مفاجئة للمجمعات الاستهلاكية مع اقحامها بقدر كبير من السلع الاستهلاكية لـ 4000 منفذ بيع بأقل سعر من أي مكان في مصر ، وحماية المستهلك ليست شعارات ومؤتمرات بل شعور المواطن بكرامته وآدميته ، ولابد أن نعمل سويا وليس ضد بعضنا البعض ، لا بد أن نعمل بقوة للمستقبل .