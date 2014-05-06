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إبراهيموفيتش جاهز لحسم لقب الدوري الفرنسي لسان جيرمان

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إبراهيموفيتش جاهز لحسم لقب الدوري الفرنسي لسان جيرمان إبراهيموفيتش جاهز لحسم لقب الدوري الفرنسي لسان جيرمان

باريس، (إفي): أشار تقرير إخباري إلى أن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكون مستعدا يوم الأربعاء لخوض مباراة مع فريقه أمام رين على ملعب (حديقة الأمراء)، في لقاء قد يمنح باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه.

فقد ذكرت صحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية يوم الثلاثاء أن المهاجم السويدي، الذي أصيب منذ شهر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي (3-1 للفرنسيين)، تدرب بشكل طبيعي وأوضحت أنه ركز على "تدريبات العضلات".

ورغم أنه تعافى بشكل تام، أوضحت مصادر طبية للصحيفة أن إبراهيموفيتش سيكون مؤهلا للعب لبعض الدقائق نظرا لغيابه خلال الفترة الماضية.

ويمكن أن تساهم عودته في حسم سان جيرمان للقب الدوري المحلي، الأمر الذي تأخر لعدة جولات في ظل تراجع نتائج الفريق الباريسي منذ إصابة نجمه الأساسي.

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