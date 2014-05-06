تقارير: مانشستر يعرض 18 مليون يورو سنويا على أنشيلوتي

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد، تلقى عرضا لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل راتب سنوي قدره 18 مليون يورو.

وأشارت صحيفة (الكونفيدينسيال) الإسبانية إلى أن أنشيلوتي تلقى هذا العرض الضخم الأسبوع الماضي، لكي يخلف ديفيد مويس كمدرب للشياطين الحمر.

وأضافت أن مانشستر يونايتد عرض على أنشيلوتي راتبا قدره 18 مليون يورو سنويا، ستجعل من أنشيلوتي أغلى مدرب في العالم ليتفوق على الإسباني بيب جوارديولا الذي يتقاضى مع البايرن 17 مليون سنويا، كوسيلة لإقناعه للموافقة على العرض.

وكان المان يونايتد قد أقال مويس في 22 أبريل الماضي بسبب نتائج الفريق المخيبة للآمال، وقام بتعيين اللاعب الويلزي المخضرم ريان جيجز كمدرب مؤقت للفريق إلى أن يختار النادي مدربا جديدا.

وبعدها وردت تقارير حول رغبة المان يونايتد في التعاقد مع أنشيلوتي، ولكن الإيطالي أكد رغبته في البقاء مع ريال مدريد.