مالديني لا يستبعد الانضمام للجهاز الفني لميلان

ميلان /أ ش أ/ اعترف باولو مالدينى اسطورة ميلان السابق أنه سينتهز الفرصة للعمل مع الفريق إذا تلقى عرضا من ادارة الروسونيرى، مشيرا إلى أن الوضع الحالى الذى يعانى منه ميلان يرجع الى افتقاد الرؤية.

واعترف مالدينى بأنه حين اعتزل اللعب لم يكن يريد أن ينخرط فى مجال التدريب وانه رفض فرصة للعمل مع كارلو انشيلوتى فى تشيلسى الانجليزى عام 2009 ولكنه الآن لا يستبعد القيام بدور مع الروسونيرى.

وقال فى تصريحات لشبكة "beIN Sports": "إذا كانت هناك فرصة فى يوم ما للتعاون فإنه بوسعى القيام بشئ من اجل ميلان .ولن اتأخر باتأكيد عن القيام بذلك".

وفيما يتعلق بالوضع الحالى للنادى الايطالى العريق قال مالدينى "ميلان يمر باوقات صعبة منذ عامين او ثلاثة لأنه كان لديه 11 او 12 لاعبا يشكلون عصب الفريق من قبل لكنه لم يتمكن من ضم ما يكفى من لاعبن لتعويض اللاعبين المغادرين او المعتزلين كما ان الموارد المالية لم تعد كما كانت فى الماضى".

وأوضح ان غياب التخطيط كان وراء الاحساس بهذ الفترة التى تشهد عملية تغير الاجيال اكثر مما كان مفترضا مما اثر على نتائج الفريق.