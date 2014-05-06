رئيس أقباط من أجل الوطن:حوار السيسي أكد أنه رجل لا يفرق بين مسلم ومسيحي

قال كريم كمال رئيس الإتحاد العام لأقباط من أجل الوطن فى تصريح خاص أن لقاء المشير السيسى مع الإعلاميين لميس الحديدى وإبراهيم عيسى زاد من شعبيته الكبيرة وظهر فيه رجل دولة يفهم مشاكل المواطنين وأن هذاالشخص هو الذى ينتظره المواطنين بعد الثلاث سنوات الماضية .

واضاف كمال أن السيسى شخصية متكاملة فلديه خلفية عن مشاكل المواطن وإحساسا بحالته وهذا مايجعله أكثر واقعية وأيضا لديه دراية بالعلاقات الخارجية بين مصر والدول الأخرى ،ولديه إحساسا بالمسئولية كل ذلك يؤهله لأن يكون رئيس مصر القادم .

كما تابع كمال أتوقع انه فى فترة تولي السيسى ستختفى كلمة مسيحى ومسلم وسيعود لفظ مصرى أكثر.