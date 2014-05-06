حرمان قاتل صديقه بمدرسه بالمنوفية من الامتحانات وإحالة المسئولين للتحقيق

أصدرت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرارا بحرمان إبراهيم أشرف قطب -17 سنة- طالب بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة الثانوية الصناعية بقويسنا من دخول إمتحانات هذا العام فى الدور الاول والثانى .

تعدى المتهم على صديق له بالمدرسة يدعى عبد الغنى عدلى مصطفى -18 سنة- بمطواة مما ادى إلى مصرعه وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهما للخلاف على “علبة عصير” فأخرج الطالب مطواه من ملابسه وإنهال عليه طعنا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء خروجهم من المدرسة.

كما قررت وكيلة الوزارة بإحالة المسئولين بالمدرسة وهم مدير المدرسة والمشرف العام ومسئول الامن إلى النيابة الادارية للتحقيق معهم حول ملابسات الواقعة .