رحاب الجمل : أتبرأ من “بنت دار السلام” لإساءته للإسلام..والمخرج : الفيلم لا يتعرض للأديان والرقابة أجازته

أعلنت الفنانة رحاب الجمل تبرأها من فيلم “بنت من دار السلام”، مشيرة إلى أنها فوجئت في منتصف الفيلم أن الورق لا يذهب للرقابة وأنه يتم التصوير دون موافقة على الفيلم-وفقًا لما قالت – .

وأضافت الجمل في تصريح خاص لوكالة أنباء أونا : عندما سألت المخرج طوني نبيه كيف نصور بدون عرض الورق على الرقابة فبرر موقفه أن الفيلم فى البداية كان فيلم قصير وحوله إلى فيلم طويل وأنه كان لايوجد وقت لعرضه على الرقابة وأنه عرض أثناء التصوير على الرقابة فطلبت إحداث بعض التعديلات .

وقالت رحاب الجمل : العمل سيؤدي لحدوث فتنة طائفية بين المسيحيين والمسلمين، وذلك لأنه يسييء للمسلمين من خلال تصوير رجل مسلم “ماسوشي” ويعامل زوجته بشكل غير لائق ودون رحمة .

وفي نفس السياق تحدث مخرج الفيلم لوكالة أنباء أونا نافيًا ماذكرته الفنانة رحاب الجمل حول إساءة الفيلم للأديان أو تعرضه لأي قضايا دينية، مشيرًا إلى أن الرقابة أجازت عرض الفيلم ولم يكن بتقرير الرقابة أي ملاحظات متعلقة بالأديان أو التعرض لها، بينما كان لها ملاحظات خاصة بجرأة مشاهد الراقصة شاكيرا والفنانة رحاب الجمل .

ونفى نبيه أيضًا وجود أي تعديلات على السيناريو الذي حصلت عليه الفنان رحاب الجمل، مشيرًا إلى أن التعديل الوحيد هو حذف مشاهد لها وفقًا لملاحظات الرقابة .

وأضاف نبيه في تصريح خاص لوكالة أنباء أونا : حصلت على ترخيص طباعة الفيلم من النقابة بالأمس، كما حصلت على ترخيص عرض مقدمات الفيلم الدعائية بجميع سينمات الوطن العربي، وتسأل بعض أعضاء النقابة لماذا تعترض رحاب الجمل على الفيلم وهل تتحدث عن فيلم آخر غير الذي شاهدناه الآن .

وأشار نبيه إلى وجود مشادة كلامية بينهما عقب عرض البرومو الدعائي للفيلم، حيث هاجم الجمهور رحاب الجمل بسبب جرأة دورها، إلا أنهما تحدثا بعضها دون أي مشاكل .

وتسأل نبيه إذا كان الفيلم مسيئ للأديان -على حد قول رحاب الجمل- لماذا وافقت رحاب الجمل على السيناريو؟ ولماذا لم تنسحب أثناء التصوير؟ لماذا انتظرت 5 أشهر بعد الانتهاء من تصوير دورها ثم عادت لتهاجم الفيلم، معبرًا عن اندهاشه من تحول دعمها الكامل للفيلم لهجوم دون مبرر عليه ؟ .

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> وبسؤالها لماذا وافقت على المشاركة في الفيلم طالما رأت أنه يسيئ للإسلام -على حد قولك- قالت الجمل : عندما قرأت السيناريو لم أجد أي تفاصيل مسيئة أو مشاهد جنسية خادشة، ولكن عندما بدأنا تصوير طالبنا طوني بتخفيف حدة بعض المشاهد، ووعدنا أن يحدث ذلك .

وأكدت رحاب الجمل أنها تحترم أي قرار تصدره الرقابة قائلة : الرقابة مرجع لينا حتى لو اختلفنا معها يجب الإلتزام بما قررته الرقابة .

واستنكرت الجمل تكريم القائمين على العمل بأكثر من مكان، وإجراء ندوات دون مشاهدة الفيلم متسائلة كيف تحصل شاكيرا على شهادة تقدير على رقصها بالفيلم، وكيف للصحافة أن تتحدث على فيلم لم تشاهده بل وتكرم القائمين عليه .

رباب يوسف القعيد .. محمد الموجي